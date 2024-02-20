Аянот (Узбек) Сарра (Сарандина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Узбек) Сарра (Сарандина) Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Узбек Василий Степанович

Мать: Узбек Кирикия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857

Сын: Аянот Савва Георгиевич

Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1857

Муж: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Аянот Герасим Георгиевич

Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Аянот Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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