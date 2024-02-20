Аянот (Узбек) Сарра (Сарандина) Васильевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: Узбек Василий Степанович
Мать: Узбек Кирикия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна
Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Россия Донецкая обл., Великоновпселковский р-н с. Красная Поляна / Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1857
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно