Аянот Герасим Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАянот Герасим Георгиевич

Аянот Герасим Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

28.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Аянот Георгий (Юрий) Дмитриевич

Мать: Аянот Сарра (Сарандина) Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1867
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close