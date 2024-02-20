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Аянот Иван Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Аянот Дмитрий Борисович

Мать: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Фотия Ивановна

Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1836

Жена: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Кириакия Ивановна

Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Аянот Петр Иванович

Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Тохтамыш Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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