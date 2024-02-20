Аянот Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Аянот Дмитрий Борисович
Мать: Паскалия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,,рев.ск.-1850г.,зап. № 27.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Фотия Ивановна
Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1836
Жена: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Кириакия Ивановна
Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Аянот Петр Иванович
Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 27
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Тохтамыш Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно