Тохтамыш (Аянот) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Аянот) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Аянот Иван Дмитриевич

Мать: Аянот Елена Юрьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.06.1867

Муж: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-124,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
23.03.1869

Сын: Тохтамыш Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тохтамыш Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цыбик Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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