Тохтамыш (Аянот) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: Аянот Иван Дмитриевич
Мать: Аянот Елена Юрьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.06.1867
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1867г.,лист-124,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
23.03.1869
Сын: Тохтамыш Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цыбик Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Тохтамыш Иван Харлампьевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно