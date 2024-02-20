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Аянот Константин Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Аянот Дмитрий Борисович

Мать: Паскалия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1849
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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