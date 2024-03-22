Желтоножко Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти30.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Желтоножко Григорий Фомин
Мать: Ульяна Алексеевна
Место жительства
02.05.1897
переезд на поезде
Бракосочетание
1901
Жена: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.
Сын: Желтоножко Михаил Павлович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.
Сын: Желтоножко Константин Павлович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кравченкова Александра Павловна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Бракосочетание
После 1922
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Семенова Варвара Павловна
Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна
с. Донец Татарский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1926
Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна
с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1930
Дочь: Желтоножко Ольга Павловна
Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна
с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна
с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Смерть
30.03.1945
с. Донец, Татарский район, Новосибирская область