Желтоножко Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоножко Павел Григорьевич

Место рождения

Некрасово, Сумська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

30.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Желтоножко Григорий Фомин

Мать: Ульяна Алексеевна

Некрасово, Сумська область
Место жительства
02.05.1897
переезд на поезде
Бракосочетание
1901

Жена: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.

Сын: Желтоножко Михаил Павлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.

Сын: Желтоножко Константин Павлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кравченкова Александра Павловна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
После 1922

Жена: Желтоножко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Семенова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна

с. Донец Татарский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Сын: Желтоножко Иван Павлович

Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна

с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1930

Дочь: Желтоножко Ольга Павловна

Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна

с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желтоножко Мария Ивановна

с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
Смерть
30.03.1945
с. Донец, Татарский район, Новосибирская область
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