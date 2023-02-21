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Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

До 1922

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1901

Муж: Желтоножко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.

Сын: Желтоножко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.

Сын: Желтоножко Константин Павлович

Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кравченкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич

Николаевка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1922
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