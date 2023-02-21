Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиДо 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.
Сын: Желтоножко Михаил Павлович
Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.
Сын: Желтоножко Константин Павлович
Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кравченкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич
Смерть
До 1922