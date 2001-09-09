Семенова (Желтоножко) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Желтоножко) Варвара Павловна

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Место рождения

с. Донец Татарский район Новосибирская область

Дата рождения

02.12.1923

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923

Отец: Желтоножко Павел Григорьевич

Мать: Желтоножко Мария Ивановна

с. Донец Татарский район Новосибирская область
Бракосочетание
21.04.1961

Муж: Семенов Василий Григорьевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.06.1962

Дочь: Иващенко Алла Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Григорьевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Смерть
09.09.2001
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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