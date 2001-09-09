Семенова (Желтоножко) Варвара Павловна
Место рожденияс. Донец Татарский район Новосибирская область
Дата рождения02.12.1923
Дата смерти09.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1923
с. Донец Татарский район Новосибирская область
Бракосочетание
21.04.1961
Рождение ребёнка
11.06.1962
Дочь: Иващенко Алла Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Григорьевич
Смерть
09.09.2001
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край