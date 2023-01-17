Желтоножко (Фомина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоножко (Фомина) Мария Ивановна

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Место рождения

Ермоловский, Андреевская волость, Тюкалинский уезд

Дата рождения

25.01.1888

Дата смерти

06.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермоловский, Андреевская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
После 1922

Муж: Желтоножко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Семенова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич

с. Донец Татарский район Новосибирская область
Смерть
06.12.1982
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