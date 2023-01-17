Желтоножко (Фомина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1888
Дата смерти06.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1922
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Семенова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Желтоножко Павел Григорьевич
с. Донец Татарский район Новосибирская область
Смерть
06.12.1982