село Некрасово, село Некрасово, Сумська область (на 2018) — Familio

Некрасово

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
584Некрасов (Некрасово), с. казач. и вл.при р. Есмани.515122534579Церковь православная 1. Завод винокуренный.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Глуховская волость
140. Некрасов, село бывшее государственное и владельческое, при речке Есмани, дворов 177, жителей 1220, церковь православная, 2 питейных дома, 2 водяных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21047Некрасовеселор-н Глухівськийсільрада Семенівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close