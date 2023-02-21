Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Желтоножко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
1883
Сын: Желтоножко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
1888
Сын: Желтоножко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
1894
Сын: Желтоножко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ... Григорьевна
Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин
Смерть
Неизвестно