Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Желтоножко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин

Некрасово, Сумська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Желтоножко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин

Некрасово, Сумська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Желтоножко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин

Некрасово, Сумська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Желтоножко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин

Некрасово, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ... Григорьевна

Отец ребёнка: Желтоножко Григорий Фомин

Смерть
Неизвестно
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