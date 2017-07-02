Тётушкина Тамара 25.05.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тётушкина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1934

Дата смерти

02.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Тётушкин Валерий

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
24.03.1955

Дочь: Барановская (Тётушкина) Галина

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
06.08.1957

Сын: Тётушкин Владимир

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Тётушкин Василий

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
18.10.1963

Дочь: Андреева (Тётушкина) Наталья

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
18.07.1968

Дочь: Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Рождение ребёнка
07.08.1970

Дочь: Яхина (Тётушкина) Марина

Отец ребёнка: Тётушкин Виктор

Смерть
02.07.2017

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