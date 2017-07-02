Тётушкина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1934
Дата смерти02.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Тётушкин Валерий
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
24.03.1955
Дочь: Барановская (Тётушкина) Галина
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
06.08.1957
Сын: Тётушкин Владимир
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Тётушкин Василий
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
18.10.1963
Дочь: Андреева (Тётушкина) Наталья
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
18.07.1968
Дочь: Миронюк (Тётушкина) Екатерина
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Рождение ребёнка
07.08.1970
Дочь: Яхина (Тётушкина) Марина
Отец ребёнка: Тётушкин Виктор
Смерть
02.07.2017