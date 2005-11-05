Андреева (Тётушкина) Наталья 18.10.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева (Тётушкина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1963

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963

Отец: Тётушкин Виктор

Мать: Тётушкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
16.01.1983

Дочь: (Андреева) Марина

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
30.06.1984

Дочь: Джанинян (Андреева) Татьяна

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
03.12.1988

Сын: Андреев Николай

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Смерть
05.11.2005

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