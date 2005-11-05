Андреева (Тётушкина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1963
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963
Отец: Тётушкин Виктор
Мать: Тётушкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
16.01.1983
Дочь: (Андреева) Марина
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
30.06.1984
Дочь: Джанинян (Андреева) Татьяна
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
03.12.1988
Сын: Андреев Николай
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Смерть
05.11.2005