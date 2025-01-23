Яхина (Тётушкина) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1970
Отец: Тётушкин Виктор
Мать: Тётушкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яхин Федель
Место жительства
Неизвестно
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.02.1992
Сын: Яхин Андрей
Отец ребёнка: Яхин Федель
Рождение ребёнка
20.09.1996
Сын: Яхин Артём
Отец ребёнка: Яхин Федель