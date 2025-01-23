Яхина (Тётушкина) Марина 07.08.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яхина (Тётушкина) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1970

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1970

Отец: Тётушкин Виктор

Мать: Тётушкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхин Федель

Место жительства
Неизвестно
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.02.1992

Сын: Яхин Андрей

Отец ребёнка: Яхин Федель

Рождение ребёнка
20.09.1996

Сын: Яхин Артём

Отец ребёнка: Яхин Федель

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