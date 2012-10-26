Тётушкин Василий 09.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тётушкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1960

Дата смерти

26.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1960

Отец: Тётушкин Виктор

Мать: Тётушкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тётушкина Светлана

Рождение ребёнка
07.07.1982

Дочь: (Тётушкин) Ирина

Мать ребёнка: Тётушкина Светлана

Рождение ребёнка
08.07.1985

Дочь: (Тётушкина) Екатерина

Мать ребёнка: Тётушкина Светлана

Смерть
26.10.2012

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