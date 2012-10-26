Тётушкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1960
Дата смерти26.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1960
Отец: Тётушкин Виктор
Мать: Тётушкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тётушкина Светлана
Рождение ребёнка
07.07.1982
Дочь: (Тётушкин) Ирина
Мать ребёнка: Тётушкина Светлана
Рождение ребёнка
08.07.1985
Дочь: (Тётушкина) Екатерина
Мать ребёнка: Тётушкина Светлана
Смерть
26.10.2012