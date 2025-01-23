Барановская (Тётушкина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1955
Отец: Тётушкин Виктор
Мать: Тётушкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановский Иван
Рождение ребёнка
14.01.1972
Сын: Барановский Иван
Отец ребёнка: Барановский Иван
Рождение ребёнка
31.08.1973
Сын: Барановский Виктор
Отец ребёнка: Барановский Иван
Рождение ребёнка
20.05.1986
Сын: Барановский Максим
Отец ребёнка: Барановский Иван