Барановская (Тётушкина) Галина 24.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барановская (Тётушкина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1955

Отец: Тётушкин Виктор

Мать: Тётушкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Иван

Рождение ребёнка
14.01.1972

Сын: Барановский Иван

Отец ребёнка: Барановский Иван

Рождение ребёнка
31.08.1973

Сын: Барановский Виктор

Отец ребёнка: Барановский Иван

Рождение ребёнка
20.05.1986

Сын: Барановский Максим

Отец ребёнка: Барановский Иван

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