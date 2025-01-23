Миронюк (Тётушкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1968
Отец: Тётушкин Виктор
Мать: Тётушкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронюк Иван
Рождение ребёнка
27.10.1986
Дочь: Маркина (Миронюк) Юлия
Отец ребёнка: Миронюк Иван
Рождение ребёнка
21.05.1988
Дочь: Шмидт (Миронюк) Ольга
Отец ребёнка: Миронюк Иван
Рождение ребёнка
08.01.1990
Дочь: Валькова (Миронюк) Мария
Отец ребёнка: Миронюк Иван
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область