Миронюк (Тётушкина) Екатерина 18.07.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронюк (Тётушкина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1968

Отец: Тётушкин Виктор

Мать: Тётушкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронюк Иван

Рождение ребёнка
27.10.1986

Дочь: Маркина (Миронюк) Юлия

Отец ребёнка: Миронюк Иван

Рождение ребёнка
21.05.1988

Дочь: Шмидт (Миронюк) Ольга

Отец ребёнка: Миронюк Иван

Рождение ребёнка
08.01.1990

Дочь: Валькова (Миронюк) Мария

Отец ребёнка: Миронюк Иван

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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