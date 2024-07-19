Савченко Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Паша Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1930
Дочь: Сапрыкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Корюковка, Чернігівська область
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
14.08.1934
Дочь: Полянская Людмила (Миля) Ивановна
Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна
Попал в плен (военное)
Около 1945
Смерть
Неизвестно