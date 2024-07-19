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Савченко Иван Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Савченко Наум Николаевич

Мать: Савченко Федора Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Паша Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Ефросинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
05.03.1930

Дочь: Сапрыкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Корюковка, Чернігівська область
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
14.08.1934

Дочь: Полянская Людмила (Миля) Ивановна

Мать ребёнка: Савченко Ефросинья Петровна

Попал в плен (военное)
Около 1945
Смерть
Неизвестно

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