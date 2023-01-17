Сапрыкина (Савченко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Савченко) Валентина Ивановна

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Место рождения

Корюковка, Чернігівська область

Дата рождения

05.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1930

Отец: Савченко Иван Наумович

Мать: Савченко Просковья Петровна

Корюковка, Чернігівська область
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Вячеслав Михайлович

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