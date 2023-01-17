Сапрыкина (Савченко) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1930
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Воробьёва Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Сапрыкин Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Сапрыкин Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно