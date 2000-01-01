Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Савченко Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Николай Наумович
Отец ребёнка: Савченко Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савченко Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Василий Наумович
Отец ребёнка: Савченко Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савченко Наум
Смерть
Неизвестно