Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Савченко Иван Наумович

Отец ребёнка: Савченко Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Николай Наумович

Отец ребёнка: Савченко Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Митя Наумович

Отец ребёнка: Савченко Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Василий Наумович

Отец ребёнка: Савченко Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Наум

Смерть
Неизвестно
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