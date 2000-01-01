Савченко Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Савченко Иван Наумович

Мать ребёнка: Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Николай Наумович

Мать ребёнка: Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Митя Наумович

Мать ребёнка: Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Василий Наумович

Мать ребёнка: Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора

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