Савченко Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Николай Наумович
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Василий Наумович
Мать ребёнка: Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора