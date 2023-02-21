Савченко (Сидоренко) Просковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Сидоренко) Просковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сидоренко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1930

Дочь: Сапрыкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Корюковка, Чернігівська область
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Паша Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Иван Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Иван Наумович

Смерть
Неизвестно
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