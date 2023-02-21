Савченко (Сидоренко) Просковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Сидоренко Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1930
Дочь: Сапрыкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Корюковка, Чернігівська область
в паспорте указана дата рождения как 18.03.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Паша Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Савченко Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно