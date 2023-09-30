(Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Дмитренко Денис Иванович
Мать: Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Погорелой) Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Погорелой) Елена Степановна
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Погорелой) Христина Степановна
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Погорелов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Погорелов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Погорелов Игнат Степанович
Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович