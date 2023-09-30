(Дмитренкова) Пелагея Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Место рождения

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дмитренко Денис Иванович

Мать: Евдокия Яковлевна

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1785

Муж: Погорелов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Погорелой) Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Погорелой) Елена Степановна

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Погорелой) Христина Степановна

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Погорелов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Погорелов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Погорелов Игнат Степанович

Отец ребёнка: Погорелов Степан Иванович

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