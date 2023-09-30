Погорелов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1833
Сын: Погорелов Карп Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Давидовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Погорелов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Давидовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Погорелов Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Давидовна
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область