Погорелов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Погорелов Степан Иванович

Мать: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Погорелов Карп Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Давидовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Погорелов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Давидовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Погорелов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Давидовна

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

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