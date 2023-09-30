Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Дмитренко) Марина Денисовна
Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дмитренков Савелий Денисович
Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Дмитренко) Мелания Денисовна
Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Дмитренкова) Марья Денисовна
Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович
Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область