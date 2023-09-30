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Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Дмитренко) Марина Денисовна

Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дмитренков Савелий Денисович

Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Дмитренко) Мелания Денисовна

Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Дмитренкова) Марья Денисовна

Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Отец ребёнка: Дмитренко Денис Иванович

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

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