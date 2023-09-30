Дмитренко Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Дмитренко) Марина Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дмитренков Савелий Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Дмитренко) Мелания Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Дмитренкова) Марья Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

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