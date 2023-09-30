Дмитренко Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Дмитренко) Марина Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дмитренков Савелий Денисович
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Дмитренко) Мелания Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Дмитренкова) Марья Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область