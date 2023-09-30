(Дмитренко) Марина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дмитренко) Марина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1747

Отец: Дмитренко Денис Иванович

Мать: Евдокия Яковлевна

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