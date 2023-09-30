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(Дмитренко) Марина Денисовна
(Дмитренко) Марина Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Пол
Женский
Отец
Дмитренко Денис Иванович
1723 г.р.
Мать
Евдокия Яковлевна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Дмитренко Денис Иванович
Мать:
Евдокия Яковлевна
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