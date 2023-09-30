Дмитренков Савелий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренков Савелий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Дмитренко Денис Иванович

Мать: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитренков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дмитренков Петр Савельевич

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитренков Петр Савельевич

Мать ребёнка: Евдокия Потаповна

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