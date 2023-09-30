Дмитренков Савелий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Дмитренко Денис Иванович
Мать: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитренков Иван Савельевич
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дмитренков Петр Савельевич
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитренков Петр Савельевич
Мать ребёнка: Евдокия Потаповна