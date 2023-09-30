Евдокия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитренков Иван Савельевич
Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дмитренков Петр Савельевич
Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дмитренков Петр Савельевич
Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович