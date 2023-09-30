Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитренков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дмитренков Петр Савельевич

Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дмитренков Петр Савельевич

Отец ребёнка: Дмитренков Савелий Денисович

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