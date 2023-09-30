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Погорелов Игнат Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Погорелов Степан Иванович

Мать: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Погорелова) ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Погорелой Ермолай Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Погорелой Ефрем Игнатьевич

Мать ребёнка: (Погорелова) ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Погорелой Федот Игнатьевич

Мать ребёнка: (Погорелова) ?

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