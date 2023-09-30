Погорелов Игнат Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Погорелова) ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Погорелой Ермолай Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Погорелой Ефрем Игнатьевич
Мать ребёнка: (Погорелова) ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Погорелой Федот Игнатьевич
Мать ребёнка: (Погорелова) ?