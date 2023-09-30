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Погорелов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Погорелой Иван Семёнович

Мать: (Павленкова) Акилина Михайловна

Бракосочетание
1785

Жена: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Погорелой) Матрёна Степановна

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Погорелой) Елена Степановна

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Погорелой) Христина Степановна

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Погорелов Григорий Степанович

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Погорелов Алексей Степанович

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Погорелов Игнат Степанович

Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна

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