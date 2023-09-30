Погорелов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
1785
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Погорелой) Матрёна Степановна
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Погорелой) Елена Степановна
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Погорелой) Христина Степановна
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Погорелов Григорий Степанович
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Погорелов Алексей Степанович
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Погорелов Игнат Степанович
Мать ребёнка: (Дмитренкова) Пелагея Денисовна