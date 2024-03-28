Голицын Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Анатолий Григорьевич

Голицын Анатолий Григорьевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.06.1896

Дата смерти

21.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896

Отец: Голицын Григорий Васильевич

Мать: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына (Кун) Эмилия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
09.03.1924

Дочь: Рыбачек (Голицына) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Голицына Алла Анатольевна

Мать ребёнка: Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна

Смерть
21.10.1937
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.