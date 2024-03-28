Голицын Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1896
Дата смерти21.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1924
Дочь: Рыбачек (Голицына) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Голицына Алла Анатольевна
Мать ребёнка: Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна
Смерть
21.10.1937