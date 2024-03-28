Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.03.1924

Дочь: Рыбачек (Голицына) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Голицын Анатолий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Голицына Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Голицын Анатолий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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