Голицына (Ключарёва) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1924
Дочь: Рыбачек (Голицына) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Голицын Анатолий Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Голицына Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Голицын Анатолий Григорьевич
Смерть
Неизвестно