Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1872

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.04.1890

Муж: Голицын Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Трезежевская (Голицына) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голицын Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Ляховец (Голицына) Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Голицын Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Голицын Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Лапшина (Голицына) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1920
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.