Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1890
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Трезежевская (Голицына) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Голицын Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: Ляховец (Голицына) Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Голицын Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1898
Сын: Голицын Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Лапшина (Голицына) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1905
Дочь: Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Голицын Григорий Васильевич
Смерть
1920