Голицын Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
16.09.1915
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Голицына Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1916
Сын: Голицын Георгий Борисович
Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Голицын Евгений Борисович
Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно