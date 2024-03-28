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Голицын Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Голицын Григорий Васильевич

Мать: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
16.09.1915

Жена: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Голицына Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Голицын Георгий Борисович

Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Голицын Евгений Борисович

Мать ребёнка: Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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