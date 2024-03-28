Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1915
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Голицына Тамара Борисовна
Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
28.12.1916
Сын: Голицын Георгий Борисович
Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Голицын Евгений Борисович
Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич
Смерть
Неизвестно