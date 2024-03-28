Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Васильчикова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1915

Муж: Голицын Борис Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Голицына Тамара Борисовна

Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Голицын Георгий Борисович

Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Голицын Евгений Борисович

Отец ребёнка: Голицын Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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