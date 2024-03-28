Голицын Григорий Васильевич 29.04.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Григорий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.04.1871, Москва, город федерального значения Москва

умер Около 1918, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Василий Павлович30.08.1821 г.р.
Мать
Голицына (Толстая) Любовь Николаевна08.11.1830 г.р.
Супруги
Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна1872 г.р.
Дети
Трезежевская (Голицына) Любовь Григорьевна28.11.1891 г.р.
Голицын Борис Григорьевич1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1871

Отец: Голицын Василий Павлович

Мать: Голицына (Толстая) Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
29.04.1890

Жена: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Трезежевская (Голицына) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голицын Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Ляховец (Голицына) Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Голицын Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Голицын Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Лапшина (Голицына) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Около 1918
Москва, город федерального значения Москва

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