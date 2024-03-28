Голицын Григорий Васильевич
мужской, родился 29.04.1871, Москва, город федерального значения Москва
умер Около 1918, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Василий Павлович30.08.1821 г.р.
МатьГолицына (Толстая) Любовь Николаевна08.11.1830 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Трезежевская (Голицына) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Сын: Голицын Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Дочь: Ляховец (Голицына) Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Сын: Голицын Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Сын: Голицын Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Дочь: Лапшина (Голицына) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна
Дочь: Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Голицына (Михайлова) Прасковья Васильевна