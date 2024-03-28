Голицын Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1821
Дата смерти21.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1860
Рождение ребёнка
29.04.1871
Сын: Голицын Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Голицына (Толстая) Любовь Николаевна
Смерть
21.05.1901
Дубровка, Шкловский район, Могилёвская область