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Голицын Василий Павлович

Место рождения

Ерназар, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

30.08.1821

Дата смерти

21.05.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерназар, Бескарагайский район, Абайская область
Бракосочетание
17.07.1860

Жена: Голицына (Толстая) Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1871

Сын: Голицын Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Голицына (Толстая) Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.1901
Дубровка, Шкловский район, Могилёвская область

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