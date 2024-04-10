Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти15.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Щербакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1958