Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

15.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кутузов Степан Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов

Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Щербакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кутузов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кутузов Леон Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иоанн Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Иоанн Степанов

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.04.1958
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