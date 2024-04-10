Кутузов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
30.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова Раиса Кузминична
Рождение ребёнка
18.03.1941
Дочь: Кутузова Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Кутузова Раиса Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1984