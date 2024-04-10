Кутузов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузов Андрей Иванович

Кутузов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кутузов Иоанн Степанов

Мать: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Рождение ребёнка
30.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Раиса Кузминична

Рождение ребёнка
18.03.1941

Дочь: Кутузова Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Кутузова Раиса Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Раиса Кузминична

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close