Кутузова Раиса Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутузов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1941
Дочь: Кутузова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Кутузов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно