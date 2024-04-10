Кутузова Раиса Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Раиса Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутузов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1941

Дочь: Кутузова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Кутузов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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