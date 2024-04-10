Кутузов Иоанн Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузов Степан
Мать: Кутузова Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Щербакова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно