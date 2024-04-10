Кутузов Иоанн Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Иоанн Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузов Степан

Мать: Кутузова Неизвестно

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кутузов Степан Иванович

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Щербакова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кутузов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кутузов Леон Иванович

Мать ребёнка: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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