Щербакова (Кутузова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Кутузова) Мария Ивановна

Место рождения

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

27.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: Кутузов Иоанн Степанов

Мать: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Голомина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1935

Сын: Рябов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович

Самойловская область
Бракосочетание
22.04.1949

Муж: Щербаков Василий Егорович

Развод
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.02.2000
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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