Щербакова (Кутузова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти27.02.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Голомина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1935
Отец ребёнка: Рябов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович
Самойловская область
Бракосочетание
22.04.1949
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.2000
Похороны
Неизвестно