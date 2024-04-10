Кутузов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Кутузова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1984