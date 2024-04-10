Кутузов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кутузов Иоанн Степанов

Мать: Кутузова Евдокия Ивановна (Григорьева?)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кутузов Иван Степанович

Мать ребёнка: Кутузова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1984
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