Кутузов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кутузов Степан Иванович

Мать: Кутузова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутузов Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1982
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