Кутузов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутузов Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1982