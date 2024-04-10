Кутузова (Гущина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Гущина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кутузов Иван Степанович

Отец ребёнка: Кутузов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутузов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1989
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