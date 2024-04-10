Кутузова (Гущина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Кутузов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутузов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань
Смерть
1989