Дария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Фёдорова

Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Стефанида Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фока Акимов

Отец ребёнка: Аким Егоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1858

Дочь: Наталия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Аким Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Стефан (Акимов)

Отец ребёнка: Аким Егоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Аким Егоров

Смерть
19.12.1895
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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