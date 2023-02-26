Дария Фёдорова
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти19.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Стефанида Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фока Акимов
Отец ребёнка: Аким Егоров
Рождение ребёнка
22.08.1858
Дочь: Наталия (по крёстному)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1860
Муж: Аким Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Стефан (Акимов)
Отец ребёнка: Аким Егоров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Аким Егоров
Смерть
19.12.1895