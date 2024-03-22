Аким Егоров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти08.02.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
28.07.1846
Жена: Варвара Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1850
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фока Акимов
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
22.06.1856
Сын: Иоанн Акимов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Бракосочетание
09.11.1860
Жена: Дария Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Стефан (Акимов)
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Смерть
08.02.1891
Причина смерти: скоропостижно