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Аким Егоров

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.02.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1846

Жена: Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1850

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фока Акимов

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1856

Сын: Иоанн Акимов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1860

Жена: Дария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Стефан (Акимов)

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Смерть
08.02.1891
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: скоропостижно
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