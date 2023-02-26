Варвара Иванова
Место рожденияд.Титы
Дата рождения1825
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1846
Муж: Аким Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1850
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Аким Егоров
Рождение ребёнка
22.06.1856
Сын: Иоанн Акимов
Отец ребёнка: Аким Егоров
Смерть
До 1861