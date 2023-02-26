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Варвара Иванова

Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1825

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титы
Бракосочетание
28.07.1846

Муж: Аким Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1850

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Аким Егоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1856

Сын: Иоанн Акимов

Отец ребёнка: Аким Егоров

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1861
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