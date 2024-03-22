Фока Акимов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти02.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Аким Егоров
Мать: Дария Фёдорова
Бракосочетание
02.02.1872
Жена: Мария Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1876
Сын: Павел Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
25.02.1878
Сын: Федот Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
14.08.1897
Сын: Филипп Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Смерть
02.12.1897
Причина смерти: от падучей болезни