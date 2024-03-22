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Фока Акимов

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

02.12.1897

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Аким Егоров

Мать: Дария Фёдорова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1872

Жена: Мария Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1876

Сын: Павел Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1878

Сын: Федот Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1897

Сын: Филипп Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.12.1897
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от падучей болезни
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